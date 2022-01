Superlega: Modena suona la 10ª, Milano facile su Vibo

La sfida della Via Emilia regala alla Leo Shoes la decima vittoria consecutiva in campionato (tredicesima complessivamente contando la Cev Cup) e certifica il grande momento dei ragazzi di Giani, che sciupano due set di vantaggio ma risolvono la pratica al tie-break con i parziali di 22-25, 18-25, 25-18, 25-23, 13-15.La Gas Sales non molla e conquista un punto comunque importante in zona play-off, poi Modena torna a spingere nell'ultimo set con Earvin N'Gapeth e Leal per staccare Trentino e Lube al secondo posto, pur rispettivamente con uno e due match in meno.Terza vittoria nei tre incontri disputati in questo inizio di 2022 per la Powervolley, che si sbarazza della Tonno Callipo per 3-0 (25-18, 25-19, 25-13). C'è battaglia sino al 15-15 del primo set, momento in cui Chinenyeze fa la differenza a muro e lancia la squadra di Piazza verso la conquista del parziale.I giallorossi, alcuni dei quali scesi in campo con mascherina, non riescono a cambiare l'inerzia nelle successive due frazioni e alzano bandiera a Piano e compagni, restando inchiodati al penultimo posto a quota 9 punti.