A Terranova e Sanders la 6ª tappa, ma incombe il rischio cancellazione

Orlando Terranova si è imposto fra le auto; Daniel Sanders ha vinto la frazione delle moto, accorciata; ma un presunto attacco terroristico mette a rischio la corsa, che per la politica francese potrebbe anche essere cancellata. Nell'ordine, il successo fra le auto è andato all'argentino Terranova ma Nasser Al Attiyah è sempre più leader della classifica generale, al giro di boa.Il qatarino della Toyota ha chiuso al decimo posto, a 6'16" dall'Hunter del vincitore di giornata ma Sebastien Loeb, che era il principale inseguitore di Al Attiyah, è giunto soltanto 28°, a 21'31" da Terranova. Sul podio di giornata, alle spalle dell'argentino, l'Audi di Ekstrom, a 1'06", e la Toyota di Rajhi, a 1'49", che ha scavalcato Loeb e adesso è secondo in classifica generale, con un distacco di 50'19" da Al Attiyah.Daniel Sanders ha vinto la tappa delle moto, accorciata al km 101 a causa del terreno completamente rovinato, col tempo di 51'43".L'australiano ha preceduto il britannico Sam Sunderland di 2'26" e l'austriaco Matthias Walkner di 2'36". Danilo Petrucci è giunto quarantesimo, a 12'44", a causa di una caduta nelle fasi iniziale della tapa. Sam Sunderland resta leader della classifica generale con vantaggi di 2'39" su Walkner e di 5'35" su Sanders.A scuotere la Dakar, però, le frasi di Jean-Yves Le Drian. Il ministro degli Affari esteri francese ha detto: "Pensiamo che possa valere la pena rinunciare a questo evento sportivo. La Dakar potrebbe essere stata vittima di un attentato terroristico".Sarebbe esplosa una macchina nei pressi di Jeddah, probabilmente a causa di una bomba.Domani, intanto, giornata di riposo. Appuntamento, quindi, salvo cancellazioni o variazioni, a domenica mattina per la settima tappa della Dakar 2022.