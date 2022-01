Pechino 2022, Malagò: "L'obiettivo è fare meglio di PyeongChang"

Giovanni Malagò

"Nelle ultime gare abbiamo visto che può succedere di tutto, ma l'obiettivo per Pechino 2022 è fare meglio di PyeongChang, sia nel numero che nella qualità. Sul numero mi sento tranquillo, sugli ori non è preventivabile perché parliamo di gare che si vincono o si perdono sui centesimi. Ma sicuramente siamo consci che, dopo Tokyo 2020, gli italiani si aspettano di continuare a sognare".



Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine della Giunta di oggi, l'ultima prima della partenza per le Olimpiadi invernali di Pechino '22. "Quello che conta è che le Olimpiadi ci saranno, un film simile a quello visto a Tokyo 2020 - dice ancora Malagò -. In questo momento è l'elemento da sottolineare. Non so in quanti altri Paesi tutto questo sarebbe andato avanti. Il tema del pubblico si poteva immaginare, poi la presenza ad inviti secondo me è di poca importanza".



Riguardo agli azzurri qualificati, "a ieri erano 119, stessi numeri di PyeongChang che erano 122, e stiamo aspettando le quote di riallocazione, tra Covid e infortuni permettendo".



Il numero uno del Coni lancia, poi, un allarme in merito alla situazione economica nel settore sportivo.



"Invierò oggi stesso una lettera alla sottosegretaria Valentina Vezzali sullo stato dell'arte del mondo dello sport. È forte il grido d'allarme delle società, professionistiche e di base. Tutti aspettano ristori e supporto. Avevano visto un po' di luce e oggi invece si ritrovano difronte al baratro e al timore di non farcela - ha detto ancora il presidente del Coni -. Tutti hanno bisogno di aiuto, più grande sei e più problemi hai, a cominciare dalle squadre di calcio. Sono tanti i temi sul tavolo, in primis c'è il problema del caro energetico e delle maxi bollette".



Non è mancato a margine della Giunta, anche un commento da parte di Giovanni Malagò sul caso-Djokovic: "Sono stato una facile Cassandra, lo avevo detto fin dall'inizio che avevano già perso tutti. Purtroppo è finita come era scontato che finisse e senza dubbio ne escono tutti male".



Il presidente del Coni ha, infine, risposto a una domanda sull'elezione del prossimo Capo dello Stato.



"Se mi auguro un prossimo Presidente della Repubblica vicino al mondo dello sport? Io non parlo mai di politica, penso solo che dal nostro punto di vista tutto quello che è diverso dal ticket attuale Mattarella-Draghi ci fa perdere qualcosa".



Malagò ha poi annunciato che "il 9 marzo la Giunta e il Consiglio nazionale si terranno a Milano, a San Siro, che sarà teatro della cerimonia di apertura dei Giochi invernali del 2026". "Il giorno 20 febbraio a Pechino - ha spiegato - prenderemo la bandiera e da quel momento Milano sarà città olimpica".