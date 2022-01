Lutto nel karate: addio a Claudio Guazzaroni

Claudio Guazzaroni

"Il tuo sorriso è stato il nostro regalo più bello. Continueremo ad amarti incessantemente".



Con queste parole la Fijlkam-Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali annuncia la morte a 61 anni di Claudio Guazzaroni, capo allenatore della nazionale di karate, che da un ventennio seguiva gli atleti di alto livello della specialità kumite come componente della Direzione tecnica nazionale.



Numerosi i risultati ottenuti dai "suoi" atleti, tra i quali campeggia l'oro olimpico di Luigi Busà ai Giochi di Tokyo 2020. Prima che tecnico in nazionale, ricorda la Fijlkam, Guazzaroni è stato un grande atleta: suo il titolo italiano dal 1979 al 1993 e ricco il palmares internazionale negli stessi anni.



Per tre volte fu vice campione del mondo e una volta bronzo mondiale, conquistò un argento e tre bronzi ai Mondiali a squadre, ebbe due medaglie d'oro e una di bronzo ai World Games, fu Campione d'Europa per due volte e, in aggiunta, conquistò un argento e otto medaglie di bronzo sempre agli Europei individuali, mentre con la squadra ottenne due 2 argenti continentali.



Tra le sue onorificenze la recentissima Palma d'Oro al Merito Tecnico, una Palma d'argento CONI nel 2017 e una Palma di bronzo CONI del 2008.



"Ma oltre a tutti i blasonati risultati conquistati da Claudio Guazzaroni nella sua carriera sportiva tutti lo ricorderemo per la sua gentilezza, la modestia e la sua riservatezza, per l'immensa competenza nel suo lavoro e lo speciale rapporto di stima e fiducia che stabiliva con gli atleti e con i colleghi - conclude la Federazione -. La FIJLKAM tutta si stringe attorno alla famiglia Guazzaroni e piange l'enormità di questa perdita. Sit tibi terra levis Claudio".