Coppa del mondo, slittino: Felderer secondo in Nation Cup

Leon Felderer

Si è svolta la Nation Cup, tradizionale appuntamento del venerdì di Coppa del Mondo, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. Sul budello svizzero di St.Moritz, ultima pista naturale ancora esistente sul massimo circuito, secondo posto per un ottimo Leon Felderer.



Il 21enne altoatesino, con una differenza di solamente 16 millesimi, è arrivato subito dietro al lettone Arturs Darzniekis vincitore col tempo di 1'05"391. Terza posizione per lo statunitense Chris Mazdzer, con un ritardo di 205 millesimi dal leader. Quindicesimo l'altro azzurro in gara Luka Gufler, a 1"225.



Nessun equipaggio italiano al via del doppio maschile con il duo russo Kashkin/Korshunov a farla da padrone, chiudendo in 59"381. Alle loro spalle gli austriaci Gatt/Schoepf a 56 millesimi e i polacchi Chmielewski/Kowalewski a 152.