Dijana Djokovic: "La vittoria più importante di mio figlio"

"Siamo qui per celebrare la vittoria di nostro figlio Novak. Ha sempre lottato per la giustizia. Non ha fatto niente di male. Questa è la sua più grande vittoria nella sua carriera, più grande di qualsiasi Grande Slam".



Lo ha dichiarato la madre di Novak Djokovic, Dijana, in conferenza stampa.



"Questa situazione è stata estremamente difficile. Ci sono state molte emozioni, tristezza, paura, delusione", ha spiegato.



"Ci sono stati momenti in cui non aveva il telefono con sé. non avevamo idea di cosa stesse succedendo. Vogliamo ringraziare tutti quelli che nel mondo lo hanno sostenuto", ha aggiunto.



"Novak è libero. Pochi istanti fa si è allenato, era su un campo da tennis. È venuto in Australia per giocare a tennis".



Lo dice il fratello di Novak Djokovic, Djordje, nel corso della conferenza stampa della famiglia del numero uno del mondo.



"La nostra famiglia è molto contenta che la giustizia e la verità abbiano prevalso - aggiunge il fratello - Novak è un uomo onesto ed eccezionale e sono molto felice che lo stato di giustizia esista e che possiamo ancora lottare per la verità e i diritti umani. Verità e giustizia sono emerse. Vogliamo ringraziare il sistema giudiziario australiano e il giudice Kelly. Lo ha fatto in modo molto neutrale, prestando attenzione ai dettagli. Ha esaminato ogni aspetto di questa storia, ogni fatto".



"Il diritto e la giustizia hanno prevalso. Ha vinto lui, la sua famiglia e lo stato di diritto. Volevano negargli di fare il suo lavoro, questa è la sua più grande vittoria" ha aggiunto Srdan Djokovic, padre di Novak.



"Non ha permesso che quanto è successo lo mettesse in ginocchio. Negli ultimi giorni sono successe varie cose ed è stato molto difficile ma è mentalmente forte, un ragazzo fantastico. Non ha mai offeso nessuno, è sempre stato in buoni rapporti con tutti. Ma ovviamente il fatto che provenga da un paese piccolo e impoverito non era qualcosa che piaceva ai grandi potenti, e pensavano di avere poteri dati da Dio".



"Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open".



Così su Twitter il numero uno del mondo Novak Djokovic.



"Rimango concentrato su quello. Sono arrivato qui per giocare in uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti a dei fantastici tifosi".