Pace fatta tra Meggiorini e Majer

E' stato lo stesso Meggiorini a chiarire il fatto, secondo quanto riporta oggi il sito del club veneto."E' volato qualche insulto di troppo - la ricostruzione dell'attaccante biancorosso - io sono andato a spingere via un loro giocatore perché c'era stata una rissa a centrocampo. L'ho spinto via per far sì che non litigassero ancora, ma sono volati insulti poco carini, e quando si vanno a toccare gli affetti personali, che magari non ci sono più, dà fastidio e sono stato insultato più volte"."Però l'importante è che sia venuto a fine partita a chiedermi scusa, almeno ha fatto quel gesto", ha concluso.