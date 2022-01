Liverpool a un passo dal colombiano Luis Diaz

Luis Diaz

Liverpool a un passo dal colombiano del Porto Luis Diaz.



Secondo la stampa inglese il club di Anfield avrebbe raggiunto l'accordo con i Dragoes sulla base di 45 milioni di euro più bonus, per un massimo di 15 milioni.



Indiscrezione confermata anche dalla stampa portoghese. Il 25enne esterno offensivo era un obiettivo del Tottenham che aveva offerto 38 milioni di sterline (circa 45.5 milioni di euro) per il cartellino del giocatore, ricevendo il no del Porto (eurorivale della Lazio in Europa League).



Il Liverpool, prossimo avversario dell'Inter in Champions, è pronto a inviare un'equipe medica in Sudamerica per far sostenere le visite mediche al giocatore, attualmente impegnate con la Colombia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022.