Il mercato chiude i battenti: Juve regina

La 'finestra' del mercato invernale si chiuderà, domani alle 20, nel segno della Juventus.



La società bianconera è davvero scatenata, e dopo il colpo Vlahovic ha messo a segno anche quello di ZAKARIA, che arriva dal Borussia MG per rinforzare il centrocampo di Allegri. Per lo svizzero seguito a lungo anche dalla Roma, che a fine giugno si sarebbe svincolato, la Juve pagherà ai tedeschi 3,5 milioni di euro più 4 circa di bonus.



Ma non è tutto perché, grazie alle partenze di KULUSEVSKI ("Sono stato molto bene qui, spero di tornarci") e BENTANCUR verso il Tottenham dell'ex dirigente juventino Fabio Paratici, che alle casse bianconere frutteranno all'incirca 65 milioni (quindi ripagando in buona parte la spesa per Vlahovic), Cherubini e Arrivabene sono andati con decisione anche su NANDEZ del Cagliari, dove dovrebbe andare come parziale contropartita il brasiliano KAIO JORGE, finora poco utilizzato da Allegri. RAMSEY ha respinto l'offerta del Burnley, perché potrebbe andare al Wolverhampton.



Intanto a Londra la tifoseria del Tottenham sembra non aver gradito il doppio colpo in entrata, come conferma l'hashtag #ParaticiOut lanciato da numerosi sostenitori degli Spurs in queste ore. Ma c'è anche chi approva questo doppio affare.



Intanto, a sua volta, il club londinese ha ceduto NDOMBELE' in prestito al Lione mentre LO CELSO è destinato al Villarreal.



AUBAMEYANG dell'Arsenal, attaccante seguito dalla Juve, prima della decisa virata su Vlahovic, è invece vicinissimo al Barcellona.



Il Liverpool ha invece annunciato l'arrivo del colombiano LUIS DIAZ ("sono felicissimo", il commento di Jurgen Klopp).



La Roma sperava di prendere Nandez se fosse riuscita a cedere DIAWARA al Valencia o al Venezia (che cerca anche LAPADULA), invece adesso dovrà tenersi il giocatore, a meno che non arrivi DANILO dal Psg, perché l'uruguayano ha scelto la Vecchia Signora.



La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Galatasaray per il trasferimento in Turchia di PULGAR, mentre la Lazio è al lavoro per prendere MIRANCHUK: l'Atalanta ha già trovato il sostituto del russo, che sarà MIHAILA, talento romeno del Parma.



Bel colpo del Torino che, dopo RICCI dall'Empoli, ha preso GATTI dal Frosinone, uno dei migliori difensori della Serie B.



Arriva invece dall'Ucraina il nuovo attaccante della Sampdoria, che è SUPRYAGA della Dinamo Kiev: per lui prestito con diritti di riscatto fissato a 8 milioni.



Ora la Samp sta provando a riprendersi LINETTY dal Toro, che a sua volta aveva ceduto IZZO alla Salernitana, ma il difensore ha rifiutato il trasferimento, e quindi il ds dei campani Walter Sabatini è tornato su DRAGUSIN, che nella Samp non trova spazio.



Il Milan farà un ultimo tentativo per THIAW, difensore dello Schalke e della U.21 tedesca, e vaglia la proposta della Spal, che vorrebbe Daniel MALDINI.



Non c'è pace per Mauro ICARDI, che avrebbe di nuovo rotto con la moglie-agente Wanda Nara e nelle ultime ore di mercato potrebbe lasciare il Psg.