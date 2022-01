Inzaghi: "Contro la Lazio senza paura"

Simone Inzaghi

Simone Inzaghi affronta il suo passato recente per decidere il suo futuro: domani a San Siro, in un clima caotico per il calcio dovuto alla recrudescenza della pandemia, arriva la Lazio.



Una sfida importante per proseguire la corsa allo scudetto che vede favoriti i nerazzurri con Milan, Napoli e Atalanta nel gruppo delle inseguitrici. Inzaghi non parla in questa vigilia fatta di riunioni e decisioni importanti per contenere il virus e i suoi effetti ma certamente per lui non è una partita come le altre. Un carico emotivo importante anche se chi lo conosce assicura che Inzaghi non si farà condizionare in un match che bisogna solo vincere.



La Lazio di Maurizio Sarri con 32 punti non eè fra le protagoniste di punta di questo campionato ed è per ora relegata all'ottavo posto in classifica. L'Inter di Inzaghi è al comando ma dopo la Lazio arrivano la Juventus per la finale di Supercoppa e l'Atalanta in campionato.



L'incubo dei positivi non è scongiurato e domani non sono consentite distrazioni. Dzeko è tornato negativo ma contro la Lazio non sarà titolare, la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Sanchez e Lautaro con l'opzione Correa non ancora del tutto tramontata. Dumfries parte titolare, assente per squalifica Calhanoglu.



Contro i biancocelesti, i nerazzurri potranno contare ancora sul calore del tifo casalingo ma dal prossimo turno - salvata la Supercoppa - la capienza degli stadi sarà di soli 5000 spettatori. Oggi è stata fatta chiarezza da parte della Lega Serie A anche se si attende di conoscere la data della partita dell'Inter contro il Bologna rinviata a causa del Covid.