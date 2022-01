Il Milan ipoteca la semifinale di Coppa Italia

Milan

Il Milan segna quattro gol in trasferta nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Socios.com e mette un piede e trequarti in semifinale.



La Juventus non molla e al 93' trova con Boattin da corner il gol del pareggio: allo Stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco 1-1 contro l'Inter, andata in vantaggio con una zampata della solita Ajara Nchout Njoya.



Si deciderà tutto nel match di ritorno in programma a metà febbraio. Il primo squillo del big match di questo turno ad eliminazione diretta arriva all'8' ed è di marca nerazzurra: destro incrociato potente di Ajara Nchout lanciata in profondità, gran parata di Pauline Peyraud-Magnin.



La Juventus risponde al 19': colpo di testa di Staskova da corner, Merlo salva sulla linea, poi Bonansea non trova la porta.



La Juventus ci riprova al 27': Staskova allarga per Lundorf, che calcia potente, ma la sua conclusione scheggia il palo ed esce. Il primo tempo rimane equilibrato e la partita non si sblocca. In apertura di ripresa l'Inter sfiora nuovamente il vantaggio: Kathellen devia in mezzo in mischia, la palla colpisce la traversa e si alza.



La Juventus fatica a trovare ritmo, l'Inter si rende pericolosa in ripartenza, grazie soprattutto alle verticalizzazioni della neo entrata Ghoutia Karchouni.



E proprio grazie a un'incursione di Karchouni le nerazzurre si portano avanti: al 72' palla dentro per la numero 5, che pesca in mezzo all'area tutta sola Ajara Nchout Njoya. Tocco facile, gol e 1-0 delle lombarde.



Montemurro prova con le sostituzioni a cambiare l'inerzia del match: entrano Bonfantini, Grosso, Pedersen, Zamanian e Nilden e all'83' le bianconere vanno a un passo dal pareggio: cross sul secondo palo, acrobazia di Bonfantini e miracolo con i piedi di Gilardi.



Il forcing finale della Juventus non produce grandi occasione, mentre la palla del 2-0 arriva sui piedi di Karchouni, che al 92' tutta sola non inquadra la porta con un pallonetto.



Sembra finita, ma all'ultimo respiro Boattin trova il gol "olimpico" direttamente da calcio d'angolo, con una traiettoria che beffa Gilardi e regala l'1-1 finale alla Juve.



Nel lunch match domenicale tutto facile per il Milan di Maurizio Ganz, che prosegue nel suo trend positivo e, grazie ad un perentorio 4-1 in trasferta, doma la Sampdoria, ipotecando il passaggio del turno.



Le rossonere partono fortissimo e al 5' si portano subito in vantaggio: corner dalla destra di Andersen, perfetto colpo di testa di Alia Guagni e nulla da fare per Soggiu.



Le blucerchiate di Cincotta si rimettono immediatamente in partita al 12', grazie ad un rigore trasformato da Yoreli Rincon. Poco prima Fusetti aveva steso in area Veronica Battelani.



Il Milan spinge, attacca, Bergamaschi colpisce una traversa e poi al 33' Piemonte trova la rete del 2-1: l'attaccante viene servita magnificamente in area da Sara Andersen e con il destro insacca.



La ripresa è totalmente a tinte rossonere. La Samp sbanda e al 61' Bergamaschi viene atterrata in area da Helmwall. Dagli 11 metri è freddissima Lindsey Thomas, che realizza la rete del 3-1.



Il finale è di puro controllo rossonero e il gol del poker arriva in pieno recupero: tocca a Grimshaw stavolta mettere dentro di testa il corner battuto dalla solita Andersen. 1-4 e Milan con un piede e mezzo in semifinale.