Arriva a Cagliari Baselli dal Torino: "Sono carico"

Daniele Baselli

Manca solo la firma, ma il centrocampista Daniele Baselli è un nuovo giocatore del Cagliari.



Questa mattina è sbarcato all'aeroporto di Elmas e sta già effettuando le visite mediche per il via libera agli allenamenti.



Classe 1992, arriva dal Torino: con i granata ha giocato anche gli ultimi minuti della gara di campionato con il Sassuolo.



Ritrova l'allenatore Mazzarri, tecnico in Piemonte dal 2018 al 2020.



Per il Cagliari un rinforzo a centrocampo, settore penalizzato dagli infortuni di Rog e Strootman. Baselli potrebbe esordire alla ripresa del campionato proprio con l'Atalanta, la squadra che lo ha lanciato in serie A.



"Sono carico, non vedo l'ora di iniziare", queste le sue prime parole in rossoblù.