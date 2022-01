Serie A: capienza ridotta a 5000 tifosi per la 22ª e 23ª giornata

È stata un'altra giornata intensa in Lega Calcio, con l'assemblea convocata d'urgenza per chiarire alcuni aspetti legati all'emergenza Covid. La novità più importante è stata quella che i club di Serie A hanno stabilito all'unanimità che per le giornate di campionato del 15-16-17 gennaio e del 21-22-23 gennaio (terza e quarta di ritorno) gli stadi avranno una capienza massima di 5000 spettatori, limite fissato fino al 5 febbraio, data di ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.



In questo arco di tempo, inoltre, non verranno destinati biglietti ai settori ospiti proprio per evitare il trasferimento dei tifosi da una città all'altra. Il provvedimento, quindi, non si applicherà né alla giornata ormai alle porte né alla Supercoppa italiana tra Inter e Juventus in programma mercoledì prossimo a San Siro: "La decisione, presa in accoglimento della richiesta del Presidente del Consiglio Mario Draghi - si legge nella nota diramata al termine della giornata -, testimonia il grande senso di responsabilità delle società di calcio a fronte dello stato emergenziale legato all'aumento dei contagi da covid-19 nel Paese, nonostante il pieno rispetto delle vigenti procedure di sicurezza sempre adottate per il controllo degli accessi allo stadio".



Non è mancata, però, anche una nota polemica in merito alla disparità di trattamento che il calcio denuncia rispetto agli altri settori: "A fronte delle ingenti perdite subite nel periodo della pandemia e soprattutto rimarcando le disparità di trattamento subite negli ultimi mesi rispetto ad altri settori, aiutati con ristori e contributi - sottolineano le società -, il calcio di Serie A, ancora una volta, mostra la propria disponibilità a tutela della salute del pubblico".



Prima dell'assemblea, la Lega Serie A aveva già ottenuto un importante successo vincendo tre dei quattro ricorsi presentati contro altrettante Asl locali: i Tar di Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, infatti, hanno dato ragione alla Lega in merito alla quarantena imposta a Salernitana, Udinese e Torino, che di fatto sono state "liberate" e potranno tornare a giocare. Niente da fare per il Bologna, l'unico ricorso respinto: nella squadra di Mihajlovic solo due o tre giocatori avrebbero già ricevuto la terza dose (e due avrebbero ricevuto la prima in settimana), cosa che ha imposto la conferma della quarantena.



"La Lega Serie A - si leggeva nella prima nota diramata nel pomeriggio - esprime la massima soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl che avevano impedito ad alcune formazioni di A la prosecuzione della propria attività sportiva. Queste decisioni fanno ben sperare, come ribadito più volte nei giorni scorsi, che si possa arrivare in breve tempo a uniformare gli interventi delle Asl territoriali nel rispetto della legge e dei protocolli sportivi".



Come conseguenza è cambiata anche la programmazione di alcune gare: Torino-Fiorentina si giocherà lunedì alle 17, Cagliari-Bologna martedì alle 20.45 (confermata per domenica alle 16.30 Udinese-Atalanta), mentre Bologna-Napoli della terza di ritorno è stata spostata dalle 15 di domenica 16 alle 18.30 di lunedì 17 gennaio.



Anche la Coppa Italia ha subito modifiche: Atalanta-Vicenza si giocherà mercoledì 12 gennaio alle 17.30 (anziché alle 14.30) e Napoli-Fiorentina giovedì 13 alle 18 (anziché mercoledì 12 alle 17.30).