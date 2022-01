Biathlon: a Doll l'individuale maschile di Anterselva

Benedikt Doll si è imposto nell'individuale maschile di Anterselva, valevole per il circuito di Coppa del mondo.



Il tedesco è stato il migliore nei 15 km grazie ad un percorso quasi netto al tiro, un solo errore al terzo poligono, risultando il migliore dei primi cinque classificati, con un tempo finale di 37'14".



Seconda posizione per il norvegese Johannes Thingnes Boe, con tre errori finali, ma che ha messo in mostra un ritmo impressionante sugli sci terminando a 31".



Terzo posto, staccato a 1'28", l'altro norvegese Sturla Lagreid con tre errori al poligono.



Nono posto per Lukas Hofer: il 32enne altoatesino, grazie anche al settimo tempo assoluto sugli sci, è stato l'unico azzurro a terminare in top ten, con 1'56" dal leader tedesco e con una prova con quattro errori al poligono.



Ventottesima posizione finale per Thomas Bormolini a 4'53" con cinque errori al tiro.