Australian Open, Seppi fuori al primo turno

Andreas Seppi

Andreas Seppi saluta gli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 37enne di Caldaro, numero 101 del mondo e alla 17esima partecipazione al Major australiano, è stato sconfitto dal polacco Kamil Majchrzak, numero 107 Atp, per 6-1 6-1 7-5.



Fra i big, avanza anche se a fatica Felix Auger-Aliassime, nona testa di serie, che dopo tre ore e 40 minuti di gioco piega il finladese Emil Ruusuvuori per 6-4 0-6 3-6 6-3 6-4.



Avanti anche Andy Murray: cinque volte finalista, in tabellone con una wild card e oggi numero 135 del mondo, lo scozzese elimina Nikoloz Basilashvili, 21esimo favorito del seeding, per 6-1 3-6 6-4 6-7(5) 6-4 dopo 3 ore e 52 minuti di battaglia.



ALTRI RISULTATI 1° TURNO Fritz (Usa, 20) b. Marterer (Ger) 7-6(8) 6-3 6-2 Cressy (Usa) b. Isner (Usa, 22) 7-6(2) 7-5 6-7(4) 6-7(4) 6-4 Evans (Gbr, 24) b. Goffin (Bel) 6-4 6-3 6-0 Molcan (Svk) b. Safiulin (Rus) 6-3 7-6(9) 5-7 7-6(6) Davidovich Fokina (Esp) b. Bolt (Aus) 6-3 6-3 6-4 Andujar (Esp) b. Dzumhur (Bih) 6-1 7-5 6-1