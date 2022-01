Il portoghese Nani firma per il Venezia

Un campionato europeo con il Portogallo nel 2016, una Champions League nel 2018 e quattro Premier league. Questo è solo una parte del palmares di Nani (Luís Carlos Almeida da Cunha). L'attaccante classe 1986 ha siglato un contratto fino al termine della stagione 2022/23 con il Venezia FC.



Oggi la talentuosa ala, che ha dialogato con Cristiano Ronaldo in più occasioni, ha scelto il club lagunare per dar seguito alla sua prestigiosa carriera che l'ha visto indossare la maglia di squadre come il Manchester United, Valencia, Lazio e Fenerbache, oltre allo Sporting Lisbona.



A livello internazionale Nani ha siglato 24 gol in 112 presenze con il Portogallo, ed ha partecipato con la sua nazionale alla Coppa del Mondo Fifa 2014 e ai Campionati Europei Uefa 2008, 2012 e 2016. Nani ha segnato tre gol in quest'ultimo torneo, di cui uno in semifinale, e giocando tutti i 120 minuti della finale contro la Francia, occasione in cui il Portogallo ha conquistato il suo primo Campionato Europeo.