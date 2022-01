Conte: "Servono basi buone per essere competitivi"

Antonio Conte

"Conosco la situazione e la conosce altrettanto la società. Questo è il campionato più difficile del mondo e il livello è altissimo. Per essere competitivi bisogna gettare delle buone basi e mettere su una struttura adeguata. E a parte le quattro big d'Inghilterra, ci sono molte altre squadre forti che stanno costruendo qualcosa d'importante".



Chiede pazienza Antonio Conte, consapevole che la strada per portare il Tottenham in alto è ancora lunga. "Devi essere preparato a lottare tanto qui per difendere la tua posizione, lo sappiamo e sarà difficile ma faremo del nostro meglio".



Il tecnico italiano spera anche in un aiuto dal mercato. "Sono certo che qui tutti vogliamo il meglio per il Tottenham e il primo che vuole migliorare la situazione è il proprietario. Ci sarà tempo per confrontarsi, per capire se c'è la possibilità di migliorare la squadra in questa sessione di mercato. Ma c'è bisogno anche di tempo, di passione, di continuare a lavorare come stiamo facendo".