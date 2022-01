Barone: "Dalla Juventus nessuna offerta per Vlahovic"

. Ci sono delle conversazioni con delle squadre all'estero però ovviamente non si balla in uno, si balla in tre". Lo ha detto ai microfoni della 'Tgr Rai-Toscana' il direttore generale viola Joe Barone, parlando del presunto interesse della Juventus per Dusan Vlahovic.Con gli agenti dell'attaccante, "zero comunicazioni - ha aggiunto Barone - Ho avuto la settimana scorsa una conversazione con Dusan ed ovviamente la risposta è stata zero. Tocca a lui comunicare le sue intenzioni. Gli ho chiesto parecchie volte questa cosa, anche quando c'era qui il presidente Commisso, e la risposta è stata zero".Rocco Commisso, in questo momento negli Stati Uniti, si sente sotto attacco perché la sua persona viene associata all'utilizzo "della parola 'macchietta' o dei film di Scorsese sulla mafia, o di un'Italia che si vuole dimenticare - ha concluso il ds viola - Ovviamente questi sono tutti attacchi di razzismo tramite i media che non sono accettabili. Noi facciamo di tutto per tutelare l'immagine e siamo abbastanza duri".