Australian open: Berrettini supera Carreno Busta e accede ai quarti

Matteo Berrettini

Matteo Berrettini accede per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, ha superato in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-4 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.21 ATP e 19ª testa di serie.



Con la vittoria odierna Berrettini scavalca lo sconfitto Rublev al sesto posto della classifica Atp e diventa il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere i quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam.



Ad aspettare Berrettini ai quarti martedì prossimo ci sarà il francese Gaël Monfils, n.20 del mondo.