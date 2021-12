Marino: "Avanti con Cioffi"

Gabriele Cioffi

"Noi dirigenti, assieme alla proprietà, non abbiamo mai pensato a contattare altri allenatori, sappiamo che con Gabriele Cioffi possiamo andare nel segno della continuità, perché quando arrivano nuovi allenatori devono studiare prima le problematiche della squadra, poi si perdono un mese o due a ritoccare la preparazione, magari si fanno a volte anche dei danni".



Lo ha dichiarato il direttore dell'Area tecnica, Pierpaolo Marino, a Udinese Tv.



"Proseguiamo nel segno della continuità e con un allenatore che abbiamo già avuto modo di apprezzare in un anno e mezzo come secondo, ma anche come primo nel periodo del Covid di Luca Gotti- ha aggiunto -. Per ora, due partite con Lazio e Milan hanno portato 4 punti: non pensiamo a cose diverse, sarebbe proprio uno stravolgimento delle nostre idee".