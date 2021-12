Sinner vola in Australia

Jannik Sinner

Sinner e il team Piatti in partenza per gli Australian Open.



Il gruppo si e' imbarcato per Sydney nel giorno di Santo Stefano, in vista della Atp Cup, prima prova del calendario 2022 cui il 20enne della Val Pusteria, n.10 del mondo, è iscritto.



"Quest'anno si punta ad avvicinarsi ancora di più ai primissimi. Però per farlo c'è solo un modo: lavorare ed allenarsi sempre con qualità e giocare le partite, vincerle e perderle. Allora impari", dice il suo coach, Riccardo Piatti.



"Stiamo lavorando molto sul servizio - l'analisi tecnica - e sul fatto di essere ancora più aggressivo nel gioco. Cambiare di più la palla, aprirsi il campo e venire a rete. Deve far pensare di più l'avversario".