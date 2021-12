Time: Simone Biles è l'atleta dell'anno

Simone Biles

Per la rivista statunitense Time, Simon Biles è l’atleta dell’anno.



La ginnasta ha conquistato titolo e copertina del magazine, non solo per le sue incredibili vittorie sportive ma soprattutto per aver avuto il coraggio di mostrare le sue debolezze.



Biles, 24 anni, 5 volte campionessa mondiale, atleta con il maggior numero di medaglie al mondo, il 27 luglio scorso durante i giochi olimpici di Tokyo 2020, ha dichiarato di aver avuto un momento di vuoto mentale mentre si librava in aria durante un esercizio, un vuoto che l’ha resa incerta su dove si trovasse a mezz'aria.



Un rischio enorme per una ginnasta. Biles ha avuto il coraggio di raccontare al mondo il suo disagio, l’ansia e e le problematiche che ne sono derivate e si è ritirata.



La ginnasta ha dichiarato al Time: "Credo che tutto accada per una ragione, e che ci sia uno scopo. Non solo ho avuto la possibilità di usare la mia voce, ma è stata anche convalida.



Biles per la sua scelta è stata criticata da molti ma anche sostenuta da parte del mondo sportivo che condivide la grande pressione psicologica cui sono sottoposti gli atleti. La compagna di squadra Sunisa Lee ha dichiarato: “Ciò che ha fatto Simone ha cambiato il modo in cui vediamo il nostro benessere, al 100%. Ci ha mostrato che siamo più dello sport, che siamo esseri umani che possono anche avere giorni difficili. Ci ha davvero umanizzato”.



Un mese dopo i Giochi, Simone Biles ha mostrato ancora una volta il suo coraggio. Insieme ad altre tre delle centinaia di atlete che hanno accusato di abusi sessuali l'ex medico della squadra Larry Nassar, ha reso testimonianza commossa davanti al Senato per fermare il suo molestatore.



La scelta di Time di Biles come sportiva dell’anno sta tutta nel suo essere voce fuori dal coro (cit.Time): “In un momento in cui i tassi di ansia e depressione sono alle stelle e molte persone stanno lottando con ciò che devono a se stesse rispetto a ciò che gli altri chiedono loro, Biles ha chiarito il l'importanza di dare priorità a se stessi e rifiutarsi di soccombere alle aspettative esterne. Con gli occhi del mondo puntati su di lei, ha fatto il passo straordinario di dire: Basta, sono abbastanza.”