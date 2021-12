Worley in testa al gigante di Lienz, Bassino ottava

Tessa Worley

Azzurre attardate dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di Lienz.



Sulla pista 'Schlossberg' della localita' austriaca non distante dal confine italiano in Alta Val Pusteria, la miglior italiana a meta' gara e' Marta Bassino, ottava, a 82 centesimi dalla leader, la francese Tessa Worley.



Prosegue il gran momento di forma della svedese Sara Hector, seconda a 12 centesimi dalla transalpina. La scandinava negli ultimi due giganti, quelli di Courchevel della settimana scorsa, ha vinto e si e' classificata seconda.



Terza a 29 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel, quarta a 41 la slovacca Petra Vlhova. Non ha sfruttato la tracciatura dell'italiano Daniele Simoncelli nemmeno Federica Brignone, 12/a a 1"12 dalla Worley. Sofia Goggia e' 20/a a 1"58. La seconda manche e' in programma alle ore 13.