Alla Norvegia la staffetta maschile

I padroni di casa hanno ottenuto la prima posizione con la squadra composta da Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Krueger e Johannes Klaebo, che ha controllato non senza qualche patema la volata a quattro per il successo, chiudendo in 1h14'48"7 e beffando di soli 0"2 il team Russia 2 composto da Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov e Ivan Yakimushkin.Terza posizione per il secondo team di casa (Paal Golberg, Martin Nyenget, Hans Holund, Harald Amudsen), attardato di 1"2, mentre Russia I è finta quarta e fuori dal podio. [Prestazione positiva del team italiano composto da Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Stefano Gardener e Federico Pellegrino.Gli azzurri, dopo essere stati a lungo in ottava posizione, sono riusciti, grazie all'ottima ultima frazione disputata dal 31enne campione valdostano, a risalire fino al quinto posto con un allungo a poche centinaia di metri dal traguardo.