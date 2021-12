Splendida Goggia, tripletta a Lake Louise

Sofia Goggia

Sofia Goggia non smette di stupire: la campionessa bergamasca concede il tris aggiudicandosi a Lake Louise anche il Superg di Coppa del Mondo dopo aver conquistato le due discese disputate sulle nevi canadese.



Per l'azzurra è la 14ª vittoria in Coppa del Mondo, la tripletta era riuscita solo a Lindsey Vonn (2012, 2013 e 2016) e a Katja Seizenger (1997).



L'azzurra, al suo podio numero 34 in Coppa del Mondo, con il tempo di 1'18"28 ha preceduto di 11 centesimi sul traguardo, l'elvetica Lara Gut-Behrami e di 44 centesimi l'autriaca Mirjam Puchner.



Quinta Federica Brignone, settima Elena Curtoni. Francesca Marsaglia è fuori dalla top 10, più lontane Roberta Melesi e Nicol Delago.