Lazio all'esame Sassuolo, Sarri senza centrocampo

Maurizio Sarri

Lunedì i sorteggi diranno a Maurizio Sarri chi la Lazio dovrà affrontare nello spareggio per accedere agli ottavi di Europa League, con possibili avversarie del calibro di Barcellona e Borussia Dortmund.



Prima, però, bisogna pensare al campionato e archiviare il prima possibile, sul campo, contro un Sassuolo più che insidioso, il deludente pareggio senza gol di giovedì scorso all'Olimpico che ha negato ai biancoelesti l'accesso diretto tra le migliori sedici di Europa League. La Lazio arrivano alla seconda trasferta consecutiva in campionato dall'incoraggiante 3-1 strappato a Marassi contro la Sampdoria ma con un centrocampo tutto da reinventare a causa di squalifiche e assenze di lusso.



Tra i protagonisti dell'ultima vittoria, mancherà Sergej Milinkovic-Savic, l'uomo in più finora di Sarri, fermato dal giudice sportivo. Oggi il tecnico non ha parlato, come ormai di consueto dopo una sfida infrasettimanale,anche se le sue parole non avrebbero spostato molto rispetto alle scelte di vigilia su chi dovrà sostituire il serbo in mezzo al campo.



Tornerà titolare Cataldi dopo aver riposato in Europa,pronto a riprendersi le chiavi della regia al posto di Lucas Leiva. Mentre in mediana, Toma Basic raccoglierà l'eredità del Sergente mentre dall'altra parte non ci sarà la fantasia di Luis Alberto. Alle prese con un risentimento muscolare che lo ha bloccato nelle ultime due sedute di allenamento compresa la rifinitura di oggi, lo spagnolo è rimasto a Roma e non è partito con la squadra per Reggio.



Al suo posto, probabile Akpa Akpro (oin alternativa Cataldi intermedio con Leiva in regia), per un centrocampo in piena emergenza e tutto muscoli e dinamismo. Servirà quindi il miglior Ciro Immobile per aiutare la Lazio a strappare tre punti fondamentali per tenere il ritmo Europa in classifica e incrementare ulteriormente il suo bottino personale già arrivato a 13 gol nonostante i tanti stop per infortunio.



L'ultimo, un fastidio al collaterale del ginocchio, sembra ormai alle spalle, visto che il bomber e capitano biancoceleste ha giocato 90' contro i turchi giovedì scorso, anche se è rimasto a secco in un match in cui servivano invece i suoi gol. L'unico ballottaggio degno di nota riguarda proprio nel tandem delegato ad assisterlo sugli esterni d'attacco: Pedro sembra certo di una maglia, mentre l'altra casacca da titolare se la giocano Mattia Zaccagni e Felipe Anderson.



Nelle ultime uscite, l'ex Verona sembra aver scalzato il brasiliano nella lista delle preferenze del tecnico toscano, che lo ha sempre schierato titolare: "Sta facendo tutto bene, ora deve anche iniziare a tirare in porta", aveva detto Sarri dopo la sfida con il Galatasaray. In difesa, Luiz Felipe e Acerbi centrali, mentre gli esterni giocheranno ancora Hysaj a destra e Marusic a sinistra.