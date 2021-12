Bach: "Non saranno i Giochi a far cambiare la Cina"

Bach

"Le Olimpiadi non possono risolvere problemi che generazioni di politici non hanno risolto".



Lo ha detto il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach in un'intervista esclusiva alla Dpa. Il Cio è stato criticato per non aver parlato e per aver eletto Pechino in primo luogo ad ospitare i Giochi: "la nostra responsabilità è gestire i Giochi in conformità con la Carta olimpica e il Contratto della città ospitante e riunire gli atleti di 206 squadre e la squadra di rifugiati del CIO sotto lo stesso tetto", ha affermato Bach.

Bach sostiene che non ci saranno ''nessuna discriminazione, libertà di stampa, internet aperto, libertà di espressione per gli atleti. Siamo in stretto contatto con il comitato organizzatore. Ma il Cio non ha il potere e i mezzi per cambiare i sistemi politici".



"La neutralità politica del Cio e dei Giochi si applica qui. Aspettarsi che i Giochi Olimpici possano cambiare radicalmente un Paese, il suo sistema politico o le sue leggi, è un'aspettativa completamente esagerata. Le Olimpiadi non possono risolvere problemi che generazioni di politici non hanno risolto".



Bach ha anche affermato che il Cio sta ponendo una maggiore enfasi sui diritti umani in un processo di offerta rivisto, a partire dalla recente elezione di Brisbane per ospitare i Giochi del 2032. "Abbiamo cambiato radicalmente il processo di offerta per i Giochi Olimpici. Puoi vedere nella valutazione di Brisbane che i diritti umani e gli argomenti sociali hanno un ruolo speciale d'ora in poi", ha detto il tedesco.