Superlega: Perugia punta il primo posto

I Block Devils si portano a -3 dai marchigiani, campioni d'Italia in carica, ma con due match in meno. La rincorsa verso la vetta della Sir è proseguita senza intoppi contro Vibo Valentia, regolata in casa in tre set (25-21, 25-22, 25-13). La Tonno Callipo, senza Nishida, ci prova nei primi due parziali prima di affondare nel terzo ma si gode l'ottima prestazione del 2002 Nicotra, con il 50% in attacco e il 53% di ricezione positiva nel prestigioso palcoscenico del PalaBarton.ma che fatica contro Cisterna. La Top Volley va avanti di due set ma si arrende al tie-break (27-25, 25-19, 18-25, 18-25, 11-15), dove sale in cattedra Ngapeth, autore anche dell'ultimo punto con una free ball messa a terra.che fa bottino pieno in casa contro Padova, sconfitta per 3-1 (25-21, 25-21, 17-25, 26-24) ma con una bella reazione nella quarta frazione, dove ha toccato il -5 (14-9) prima di ricucire lo strappo e giocarsi il set ai vantaggi, senza però riuscire ad allungare l'incontro al tie-break. Un risultato che permette ai lombardi di allungare proprio sull'ottavo posto occupato dalla Kioene, ora staccata di quattro lunghezze.per tre punti importanti che permettono ai gialloblù di tirarsi fuori dalla zona rossa. Battuta in quattro set Ravenna, fanalino di coda e ancora a secco di successi in campionato: 25-16, 25-17, 22-25, 25-10 il punteggio di un match controllato dagli uomini di Stoytchev, bravi nel tornare a spingere nel quarto e a lavorare benissimo in difesa (15 muri).