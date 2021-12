​Positive al Covid cinque atlete della Delta Despar Trentino

Pallavolo

Risultate positive al Covid-19 ​cinque atlete della Delta Despar Trentino.



La società comunica che "dopo un controllo effettuato nella mattinata di oggi, sono risultate positive al Covid cinque giocatrici. Le persone coinvolte, tutte asintomatiche, stanno seguendo il protocollo sanitario e si trovano in isolamento fiduciario".



La Lega pallavolo femminile ha predisposto il rinvio a data da destinarsi della sfida tra Vero Volley Monza e Delta Despar Trentino, prevista per il 26 dicembre e valida per l'ultima giornata del girone d'andata.