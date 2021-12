Razzetti scrive la storia con oro e bronzo. Staffetta d'argento

Razzetti oro nei 200 delfino e bronzo nei 200 misti

Il protagonista della prima giornata ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi risponde al nome di Alberto Razzetti. Non solo per quanto riguarda la squadra italiana, visto che il 22enne di Lavagna ha ottenuto due medaglie nel giro di pochi minuti, la prima d'oro nei 200 farfalla (in 1'49"06) e la seconda di bronzo nei 200 misti (1'51"54).



Entrambe coincidono con due record italiani, ma soprattutto permettono al tricolore di sbloccarsi ed eleggere un nuovo campione del mondo. La splendida e inaspettata vittoria di Razzetti è arrivata davanti allo svizzero Noe Ponti e al sudafricano Chad Le Clos: "Non so bene cosa dire, non mi aspettavo questo tempo, ma neanche di vincere. E' tutto bellissimo, dopo l'Europeo questo risultato mi dà molta fiducia. Sono parecchio emozionato e lo realizzerò solamente domani".



L'ultima gara del day-1 ha visto l'Italia sfiorare l'impresa ai danni della Russia nella staffetta maschile 4x100 stile libero, conclusasi con un argento: Miressi, Ceccon, Deplano e Zazzeri hanno comunque ottenuto il nuovo record italiano con il tempo di 3'03"61, mancando il primo gradino del podio di 16 centesimi.



Strappa l'accesso in finale, come da pronostico, la sedicenne Benedetta Pilato nei 50 rana. Terzo tempo nella propria semifinale con il tempo di 29"76 e con l'eliminazione a sorpresa della giamaicana Alia Atkinson, primatista del mondo: "Voglio godermi la finale, sarà l'ultima dell'anno. Speravo di fare un tempo un po' più basso ma vediamo cosa riuscirò a fare", il commento a caldo di Pilato.



Anche per Nicolò Martinenghi c'è il pass per la finalissima nei 100 rana uomini: il due volte bronzo alle Olimpiadi di Tokyo ha toccato con il terzo tempo di 56"81 nella semifinale vinta dall'olandese Arno Kamminga.



I 100 dorso sorridono a metà all'Italia con il passaggio del turno di Lorenzo Mora (49"99, secondo) e l'eliminazione bruciante di Thomas Ceccon, il quale rimane fuori dall'atto conclusivo per un solo centesimo.



C'è rammarico anche per Marco De Tullio, quarto nei 400 stile vinti dall'austriaco Felix Auboeck: il giovane barese si consola quantomeno con il proprio primato personale.



Delusione invece dai 400 misti, specialità in cui Ilaria Cusinato si deve accontentare di un sesto posto. Mancano nettamente la finale dei 100 dorso Silvia Scalia e Margherita Panziera con il 13° e il 15° crono.



Da segnalare infine l'unico record del mondo di giornata, fatto segnare dalla campionessa di Hong Kong, Siobhan Bernadette Haughey: un sensazionale 1'50"31 nella finale dei 200 stile donne. Domani si ritorna in vasca dalle ore 6:30 italiane con le batterie.