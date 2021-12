Lotito: in Senato la discussione sul seggio a Palazzo Madama

Claudio Lotito

E' iniziata questa mattina nell'aula del Senato la seduta che esaminerà le relazioni della Giunta delle elezioni e le immunità sui casi di alcuni seggi non assegnati tra cui quello a Claudio Lotito, presidente della Lazio ed eletto nel 2018 nelle liste campane di Forza Italia.



Per un presunto errore di calcolo il seggio fu però attribuito al senatore Vincenzo Carbone (ora di Italia viva). La Giunta ha accolto il ricorso di Lotito, riconoscendogli il diritto a uno scranno a Palazzo Madama, e oggi è atteso il voto.



All'ordine del giorno altri tre casi: l'elezione contestata in Puglia da Michele Boccardi, candidato eletto per FI nel 2018 e mai proclamato per un presunto errore della Corte di appello di Bari, che avrebbe invertito l'assegnazione dei seggi tra lui e la forzista Anna Carmela Minuto (attualmente in carica), il caso di Adriano Cario aperto per presunti brogli elettorali nella circoscrizione America meridionale, dove il senatore è stato eletto (ora è nel gruppo Misto), la questione del seggio vacante in Veneto dopo la morte del leghista Paolo Saviane, adagosto, non ancora riassegnato e 'conteso' tra Lega e Fratelli d'Italia.