Bis di Van Aert a Dendermonde

Il belga Wout Van Aert ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale nella coppa del mondo di ciclocross a Dendermonde in Belgio, surclassando Mathieu Van Der Poel, che ha firmato il suo ritorno sul circuito.



Si è trattato del primo confronto tra Van Der Poel e Van Aert dai mondiali di Ostenda vinti dall'olandese contro il rivale belga undici mesi fa.



Partito male, Van Aert ha aspettato fino al secondo giro per unirsi al gruppo di testa composto da Van Der Poel e Toon Aerts, prima di prendere finalmente il comando a metà gara e finire da solo.



Il corridore Jumbo-Visma, che domenica ha corso indossando la maglia di campione belga di ciclocross, ha vinto tutte e quattro le prove di ciclocross a cui ha preso parte in questa stagione, comprese due tappe di Coppa del Mondo (Val di Sole in Italia il 12 e quella di domenica).



Mathieu Van Der Poel ha firmato il suo ritorno al ciclocross, dopo esser stato fermato da un infortunio al ginocchio a fine novembre.



L'olandese campione del mondo in carica ha resistito per quattro giri, ma ha concluso a 49 secondi dal vincitore.



In campo femminile, l'olandese Lucinda Brand, leader della classifica generale e campionessa del mondo in carica, ha vinto davanti all'americana Clara Honsinger.



La prossima tappa della Coppa del Mondo si svolgerà il 2 gennaio a Hulst, nei Paesi Bassi.



I Mondiali, momento clou di questa stagione di ciclocross, si terranno il 29 e 30 gennaio a Fayetteville negli Stati Uniti.