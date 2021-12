Il derby della Lanterna a Doveri

Daniele Doveri

Dopo i posticipi di ieri che hanno chiuso la 16ª giornata di Serie A, venerdì il derby della Lanterna aprirà il programma del 17° turno.



Oggi, intanto, sono state rese note le designazioni arbitrali e a dirigere Genoa-Sampdoria, in programma venerdì 10 alle 20.45, sarà Daniele Doveri. Con il fischietto di Roma gli assistenti Liberti e Bercigli, il quarto uomo Minelli e gli arbitri Var Nasca e Bresmes.



Sabato in campo la capolista Milan che, alle 20.45, sarà ospite dell'Udinese. Arbitro Francesco Fourneau di Roma, con Paganessi e Schirru guardalinee, Di Martino quarto ufficiale di gara, Banti e Valeriani addetti Var.



Alle 18 di sabato Venezia-Juventus affidata a Paolo Valeri di Roma.



Domenica alle 15 la sfida tra Verona e Atalanta è stata affidata a Juan Sacchi di Macerata, alle 18 in programma Napoli-Empoli e Sassuolo-Lazio che saranno dirette rispettivamente da Livio Marinelli di Tivoli e da Simone Sozza di Seregno.



Il posticipo delle 20.45, Inter-Cagliari, sarà arbitrato da Matteo Marchetti di Ostia, mentre la sfida che lunedì sera chiuderà il programma, Roma-Spezia, sarà diretta da Alessandro Prontera di Bologna.