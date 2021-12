La A torna al lavoro dribblando il covid

Insomma, si torna in campo, le vacanze sono finite, ma il e il covid incombe anche sullo sport e sul calcio.

Le formazioni di serie A sono pronte a ritrovarsi dopo la pausa natalizia, ma per riprendere a correre bisogna passare l'esame tampone. E al Torino, prima squadra a tornare al lavoro, ci sono già due positivi: si tratta di un calciatore e di un membro dello staff, "entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l'autorità sanitaria locale", fa sapere il club granata, senza rivelare l'identità di chi ha contratto il virus.

E' il terzo caso nella formazione di Ivan Juric dopo Simone Verdi, che il giorno di Santo Stefano ha annunciato sui social la sua positività e da allora è in isolamento a Bologna, dove si trovava al momento del tampone positivo. La situazione verrà monitorata anche nei prossimi giorni, con test continui al fine di evitare pericolosi focolai.

L'incognita Covid continua dunque a spaventare il mondo del calcio, tanto che i due turni di serie B in programma durante la pausa di serie A sono stati riprogrammati dal 14 gennaio in avanti. Nel massimo campionato si cerca in tutti i modi di evitare ulteriori rinvii dopo quello di Udinese-Salernitana, con i campani costretti a non partire da un provvedimento della Asl. Il rischio che una simile situazione si ripeta, è alto, visti i timori di ripercussioni dalle feste e la rapida crescita dei contagi in tutta Europa.

Tira un sospiro di sollievo il Napoli, al centro del caso della partita non giocata con la Juve un anno fa e ora di nuovo alle prese con contagi Covid, proprio in visa della nuova trasferta a Torino in casa dei bianconeri: alle assenze di Osimhen e gli altri convocati in Coppa d'Africa, Spalletti doveva aggiungere anche quella dei nuovi positivi al Covid, ma Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz si sono negativizzati oggi, allontanando così per il momento lo spettro di un nuovo intervento della Asl.

Ma per tutte sarà fondamentale verificare l'evoluzione dei prossimi giorni, le Asl sono intervenute a Salerno e in diverse città d'Italia impegnate in B e C:

l'Empoli ha annunciato tre positività nel gruppo squadra, mentre il resto dei giocatori negativi è regolarmente al lavoro;

a Salerno, tra i granata di Stefano Colantuono ci sono già sei casi, i cui nomi non sono stati rivelati dal club;

al Genoa sono in isolamento Domenico Criscito e il tecnico Andriy Shevchenko;

a La Spezia ci sono i casi di Viktor Kovalenko e di un membro dello staff, con slittamento del ritorno all'allenamento;

alla Lazio c'è Ciro Immobile che resta con il fiato sospeso per avere gli ultimi via libera per tornare regolarmente a disposizione.

A una settimana dalla ripresa del campionato, con le squadre che si ritrovano dopo il Natale per riprendere ad allenarsi, egli inevitabili tamponi, il Covid diventa dunque un avversario in più con cui dover fare i conti. E, intanto, si parla anche di vaccinazione obbligatoria per i gruppi squadra, senza possibilità di deroghe, con il Green pass rafforzato per poter accedere nelle strutture e mascherina Ffp2 obbligatoria per gli spettatori.

Con la capienza degli stadi che dovrebbe riscendere al 50 per cento, e a scacchiera, dall'attuale 75% alla ripresa del campionato il giorno della Befana. Nei palazzetti dello sport, si scenderà al 35%.