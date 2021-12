Lotito: "Sarri con noi per altri due anni"

"Sono il presidente di una grande famiglia che è cresciuta molto in questi anni. Ad oggi dico che alcuni non hanno colto l'importanza di far parte di una grande famiglia che ha oltre cento anni di storia ed in cui ognuno ricopre un ruolo che deve svolgere al massimo. La Lazio non è un punto di partenza, ma è un punto di arrivo". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, dal palco del St.Regis in occasione della cena natalizia del club.



"Oggi ho incontrato mister Sarri, un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio. Ha una grande passione per il calcio, vive per questo sport. Il mister non è precario, anzi ho dato mandato affinché venga rinnovato il suo contratto di altri due anni". "Per essere definiti campioni si deve essere riconosciuti come tali - ha aggiunto Lotito - All'interno di questo gruppo c'è gente che stimo molto per come si comporta attraverso l'atteggiamento. A volte, invece, c'è un problema di egoismo, non si guarda al collettivo".



"Per Natale vorrei la consapevolezza di saper riconoscere il valore del rispetto da parte di tutti. La nostra è una famiglia dove deve esserci l'orgoglio di appartenenza ed in cui si vince con cattiveria agonistica e determinazione. Io punto sul mister perché sono convinto che attraverso il comportamento che ha si possono ottenere dei risultati ed i giocatori possono crescere in primis come uomini". "Noi siamo una grande famiglia con delle regole che non si possono disattendere - ha concluso il presidente biancoceleste - Voglio a tutti i costi portare avanti la crescita del sistema e del club. Non consentirò a nessuno di distruggere il mio operato. Sono diciotto anni che ricopro la carica di presidente, nessuno deve insegnarmi nulla. Io posso insegnarvi ad essere uomini".