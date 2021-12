In Europa League arbitri spagnoli per Napoli e Lazio

Carlos del Cerro Grande

Due arbitri spagnoli per le italiane impegnate nell'ultima giornata di Europa League.



Nel gruppo G, giovedì al "Diego Armando Maradona" con inizio alle 18.45, è in programma Napoli-Leicester. A dirigere l'incontro sarà il fischietto iberico Antonio Mateu Lahoz con Pau Cebrián Devis e Roberto del Palomar come guardalinee, mentre Luis Munuera sarà il quarto ufficiale di gara. Al Var lo spagnolo Juan Martinez Munuera e il francese Delajod Willy.



Nel gruppo E giovedì alle 21 allo stadio Olimpico si giocherà Lazio-Galatasaray, sfida affidata a Carlos del Cerro Grande. Con lui i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez come guardalinee, Cesar Soto Grado quarto uomo, infine Alejandro Hernandez e Benoit Millot arbitri Var.



Lo scozzese Nicholas Walsh è stato designato per arbitrare Cska Sofia-Roma, gara valida per la sesta giornata del girone C di Conference League in programma alle 18.45 in Bulgaria.



Con lui i connazionali Graeme Stewart e Calum Spence come guardalinee e Colin Steven quarto ufficiale di gara.