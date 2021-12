Coppa Italia: Udinese e Venezia agli ottavi

Pussetto

Il Venezia e l'Udinese volano agli ottavi di finale di Coppa Italia



I lagunari hanno battuto 3-1 una buona Ternana e a gennaio se la vedranno con l'Atalanta.



Primo tempo divertente e combattuto quello del Penzo, con il primo episodio del match che arriva dopo una manciata di minuti dal fischio d'inizio, quando il Var annulla un gol agli ospiti realizzato da Pettinari, reso vano da una posizione attiva di fuorigioco di Mazzocchi. Al 24' gli umbri sfiorano ancora il vantaggio con lo stesso Mazzocchi, che mette fuori da ottima posizione, proprio qualche istante dopo un tentativo di Sigurdsson sull'altro fronte, sventato molto bene da Krapikas.



Ad inizio ripresa il match decolla e nel giro di pochi minuti regala un bellissimo botta e risposta tra Heymans e Pettinari: al 49' il centrocampista del Venezia sblocca con un gran destro piazzato dal limite, al 53' invece l'attaccante della Ternana s'inventa una splendida punizione per l'immediato 1-1. La gara diventa bellissima e al 66' la squadra di Zanetti torna avanti grazie al neo entrato Crnigoj, il cui destro da fuori area fulmina Krapikas che riesce appena a toccare. Nel finale ci pensa Forte a chiudere i conti sul 3-1, ribadendo in rete una prima respinta del portiere su un suo stesso tiro.





Gli uomini di Cioffi calano il poker con il Crotone e nel prossimo turno affronteranno la Lazio: alla Dacia Arena finisce 4-0.



Ritmi bassi e poche emozioni nelle primissime battute di gara, poi al 20' i bianconeri la sbloccano con Pussetto, che riceve da Success e con il piattone destro infila all'angolino la palla dell'1-0. Passano una manciata di minuti e arriva anche il raddoppio ad opera di De Maio, che prende il tempo a tutti sul corner di Samardzic indirizzando ancor piu' chiaramente il match. A ridosso dell'intervallo l'Udinese chiude anticipatamente il match con il tris firmato da Success, che realizza con freddezza il calcio di rigore causato da un tocco di mano in area di Cuomo.



Nella ripresa è pura accademia per la squadra di Cioffi, che al 62' cala anche il poker ancora una volta con Pussetto, bravo ad indovinare il destro che gli permette di siglare la doppietta personale. Nel finale i friulani rischiano di dilagare ancor di più prima con Nestorovski poi con Forestieri, sfortunati nel colpire un palo a testaIl successo dei bianconeri porta la firma di Pussetto in rete al 20' e al 62', di De Maio al 28' e di Success su rigore al 41'.