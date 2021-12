Rinviata anche Reggio Emilia-Tortona per covid

Basket Covid

Un altro rinvio nella serie A di basket, causa Covid.



La Lega ha infatti disposto lo stop di Reggio Emilia-Tortona, in programma oggi alle 18 a Bologna, dopo che la Asl di Alessandria aveva disposto l'isolamento del gruppo squadra della Bertram Derthona Basket Tortona, e sospeso le attivita' agoinistiche, a seguito di "ulteriori positivita' al Covid".



Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.



Ieri la Lega aveva disposto il rinvio di un'altra partita prevista per il giorno di Santo Stefano, tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese, anche in questo caso dopo la disposizione dell'Azienda sanitaria locale, la Ats Insubria, per le positività riscontrate nel gruppo squadra di Varese.