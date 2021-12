Recupero di Superlega: Verona batte Piacenza al quinto set

Torna al successo Verona, che fra le mura amiche fa suo al quinto set il recupero della 12ª giornata di Superlega contro Piacenza: 18-25, 25-22, 15-25, 25-20, 15-10 i parziali.

Due punti preziosi per gli scaligeri, dopo quello conquistato nella sconfitta contro Monza nell'ultimo turno, che permettono ai ragazzi di Stoytchev di lasciare il penultimo posto salendo a quota 11.



Per gli emiliani, fermi dall'ultima gara persa 3-0 l'8 dicembre con Perugia, un punto che serve a poco: la Gas Sales Bluenergy dovrà comunque giocare in trasferta il prossimo quarto di finale di Coppa Italia.



CLASSIFICA: Sir Safety Conad Perugia 34 punti; Cucine Lube Civitanova 28; Leo Shoes PerkinElmer Modena, Itas Trentino 25; Vero Volley Monza 20; Gas Sales Bluenergy Piacenza 18; Kioene Padova, Allianz Milano 15; Top Volley Cisterna 13; Verona Volley 11; Gioiella Prisma Taranto 10; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9; Consar RCM Ravenna 2.