Superlega: Perugia vince a Piacenza

La Sir Safety Conad Perugia vince in trasferta nell'undicesima di Superlega disputata in infrasettimanale.

I Block Devils hanno chiuso 3-0 in casa della Gas Sales Bluenergy nel big match del turno festivo dell'8 dicembre.



Va alla Kioene Padova il derby veneto contro Verona Volley: finisce 3-0 per i padovani (25-21, 25-16, 25-21).



Riprende con una vittoria il campionato della Gioiella Prisma Taranto.



Al Palamazzola, gli uomini di coach Di Pinto, sconfiggono per 3-1 (26-28, 25-22, 29-27, 27-25) la Top Volley Cisterna.



Nel posticipo, la Leo Shoes PerkinElmer Modena ha battuto 3-0 l'Allianz Milano.



Ha riposato la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, mentre erano giĆ scese in campo le due italiane protagoniste del Mondiale per Club: la Cucine Lube Civitanova aveva superato in trasferta il Vero Monza per 3-0 (25-21, 25-17, 25-16), mentre l'Itas Trentino si era imposta per 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-23) sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza.