Sarri sprona la Lazio: "Ora dobbiamo rialzarci"

Nell'altalena di risultati della sua Lazio, domani contro l'Udinese all'Olimpico per Maurizio Sarri è il tempo della reazione dopo i due ko consecutivi con Juventus e Napoli. Quest'ultimo in particolare, con un 4-0 senza appello, ha colpito il toscano che oggi in conferenza stampa tra le righe ha ammesso: "Avevo capito che avremmo perso già dal riscaldamento...".



"Il problema in questo momento non è tattico", ha detto l'allenatore biancoceleste alla vigilia del match, citando già alcuni precedenti in cui i suoi avevano staccato la spina come a Verona (4-1), Bologna (3-0). "Questo è un problema di sapersi caricare le energie nervose dopo momenti dispendiosi - ha proseguito -. Noi, in questo momento, inconsciamente stacchiamola testa".



Complice anche un calendario che comprime i match ogni tre giorni ("è da rimodulare, quando si gioca molto si gioca male -ha ribadito - Penso sia frustrante per noi allenatori perché siamo diventati registi televisivi, si allena solo con i filmati"), Sarri chiede tempo e "idee chiare" alla società,visto che "anche Klopp a Liverpool il primo anno arrivò undicesimo e l'anno dopo ottavo, anche se io non penso di essere Klopp", ha precisato.



E a proposito di idee chiare, in un momento in cui con la società si sta intavolando anche il suo rinnovo, l'ex tecnico di Juventus e Chelsea indica la rotta da seguire al duo Lotito-Tare sul fronte mercato invernale: "Non ho parlato con la società di nomi, ma di qualche necessità.Servirebbe una riunione per programmare di lungo periodo. Se si fa per più tempo si può fare una cosa seria".



Lungi dal ritenere il match di domani una sfida sulla carta di facile soluzione, anche perché sulla panchina dei friulani siede quel Luca Gotti che quando Sarri allenava il Chelsea era collaboratore tecnico degli inglesi: "Luca è un ragazzo di un'intelligenza non comune. Al Chelsea lo ascoltavo molto, non era mai banale. Sta facendo un buon percorso. Quest'anno l'Udinese non ha concesso tantissimo. Sarà una partita difficile".



Tante le incognite di formazione, anche se Sarri non sembra intenzionato a 'punire' i titolari di Napoli: "Sennò dovrei sostituirli tutti e undici...". In difesa, al posto dello squalificato Luiz Felipe dovrebbe giocare Patric con Acerbi. In attacco, Felipe Anderson viaggia verso la riconferma, anche se Zaccagni è pronto a fare rifiatare uno tra il brasiliano e Pedro.