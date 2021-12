Pari tra Spezia ed Empoli

. Punto che tutto sommato fa più contenta la squadra di Motta, che sale a +3 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Andreazzoli perdono la chance di riprendersi l'ottavo posto ai danni della Lazio.Primo tempo equilibrato ma nel complesso sono gli ospiti che provano a fare la partita, sfiorando il gol in particolare con Di Francesco al 35', quando l'attaccante calcia a porta vuota su assist di Bandinelli, ma Amian salva miracolosamente in spaccata prima che la palla varchi la linea di porta.Qualche minuto più tardi, a ridosso dell'intervallo, ci prova anche Pinamonti con un destro ad incrociare respinto attentamente da Provedel. Troppo rinunciatari i padroni di casa, pericolosi in un paio di occasioni con Nzola e Maggiore, ma ad inizio ripresa sono proprio i bianconeri a sbloccare le marcature: Reca mette in mezzo da sinistra, Vicario tocca e Marchizza devia nella propria porta l'1-0 ligure.Al 71' arriva un altro autogol, stavolta di Nikolaou, che ristabilisce la parità beffando Provedel con una deviazione su cross di Zurkowski. Passano una manciata di minuti e il match rischia di cambiare completamente volto con un rigore fischiato all'Empoli (presunta mano di Amian su tiro di Pinamonti), ma il Var richiama l'arbitro e lo induce a correggere la decisione.Nel finale ci prova Henderson a regalare il successo ai toscani, sfiorando il match point con un destro terminato di poco fuori.