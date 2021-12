Rinviata Trento-Varese di domani in Serie A

Niente match di Santo Stefano per Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese. I casi di positività al Covid-19 riscontrati nel club lombardo hanno indotto le locali autorità sanitarie a imporre lo stop a tutte le attività del gruppo squadra e quindi la Lega basket serie A ha disposto il rinvio " a data da destinarsi" dell'incontro di domani, valido per la 13/a giornata di campionato.



"Il presidente della Lba, Umberto Gandini, in merito alla partita del 26 dicembre tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese, valida per la 13/a giornata del campionato di Serie A - recita una nota della Lega -, preso atto dell'impossibilità di disputare la partita a causa del provvedimento assunto oggi dall'Ats Insubria che, a seguito di positività riscontrate nel gruppo squadra di Varese, tutto ciò considerato dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita".