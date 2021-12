Eurocup: Trento sconfitta in Russia dal Lokomotiv Kuban

La Dolomiti Energia Trentino va vicina al colpaccio esterno sul campo di una delle grandi big dell'EuroCup 2021-22: contro il Lokomotiv Kuban Krasnodar finisce 97-95 una partita che l'Aquila impatta male ma che poi comanda con piglio e qualità .

La beffa nel finale, punto a punto, per mano di Erick McCollum (29 punti e 13 assist) e Johnathan Motley (33 punti e 11 rimbalzi).



Per i bianconeri partita di grande cuore e volontà , con il gruppo italiano protagonista: 16 punti e miglior prestazione in carriera in EuroCup per Andrea Mezzanotte (4/6 dal campo e cinque rimbalzi), 17 punti e sei assist per Diego Flaccadori, minuti importanti per Max Ladurner (sette punti e due recuperi) e Luca Conti (quattro punti e quattro rimbalzi).