Champions: Sassari sconfitta ed eliminata

Trasferta amara per la Dinamo Banco di Sardegna che al Palace of Sport "Yunost" di Zaporizia saluta le possibilità di qualificazioni al prossimo turno di Basketball Champions League: il Banco, senza Stefano Gentile, rientrato in Sardegna per recuperare dal piccolo infortunio muscolare occorso prima del match con la Virtus, cede 89-56 a un Prometey in controllo fin dalla prima frazione. La squadra ucraina firma un primo tempo di grande sostanza, trascinata dalle prestazioni balistiche della coppia Harrison-Dowe.