Misure cautelari per due ultras della Lazio

Gli agenti della Digos della Questura di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, con la quale il gip, su richiesta della locale Procura, ha disposto l'arresto ai domiciliari e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di due noti appartenenti alla tifoseria ultras laziale.



La misura cautelare è stata disposta a seguito delle gravi violenze perpetrate, a piazza di Ponte Milvio, a margine del derby capitolino dello scorso 15 maggio, quando un nutrito gruppo di tifosi laziali, nonostante la partita si disputasse a porte chiuse e non vi fossero tifosi romanisti nell'area dello stadio Olimpico, ha aggredito le forze di polizia con bastoni e con lancio di oggetti contundenti.



Gli investigatori, anche attraverso l'analisi dei filmati, hanno acquisito, a carico dei due ultras colpiti dal provvedimento cautelare e di altri 3 tifosi, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di "radunata sediziosa", "interruzione di pubblico servizio aggravato dalla violenza e minaccia", "violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata" e "concorso in lesioni personali aggravate".



A finire agli arresti domiciliari, per le gravi violenze consumate, è il leader della Curva Nord della Lazio, già sottoposto alla misura del Daspo e con numerosi precedenti per analoghi fatti, mentre per un altro esponente di spicco della tifoseria oltranzista biancoceleste è stato disposto l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.