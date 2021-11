Zverev batte Djokovic e vola in finale

Djokovic aveva vinto 7 dei precedenti 10 confronti diretti, mentre Zverev l'ha sconfitto a Tokyo, togliendogli il sogno dell'oro olimpico, e nella più prestigiosa delle sfide, la finale delle Atp Finals 2018. Djokovic deve così continuare a inseguire due possibili obiettivi di carriera: diventare il più anziano vincitore delle Finals ed eguagliare i sei titoli in carriera di Federer.



Nel primo singolare della giornata, era stato Daniil Medvedev a conquistarsi il diritto a disputare la finale di domani, la seconda consecutiva. Il tennista russo, numero 2 del mondo e campione in carica, ha sconfitto in semifinale il norvegese Casper Ruud (8) con il punteggio di 6-4 6-2.



Domani alle 17 il gran finale da non perdere delle Atp Finals di Torino in diretta su Rai 2.