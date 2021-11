Berrettini: "Ho grandi aspettative"

"Vedrete un Berrettini diverso, ho grandi aspettative" il messaggio lanciato in conferenza stampa a due giorni dall'esordio.Due anni fa partecipò alla kermesse di Londra: "All'epoca fu una festa già solo il fatto di essermi qualificato, adesso il mio percorso di qualificazione è statoto talmente diverso - spiega il venticinquenne romano - ed è bellissimo avere questo tipo di pressioni".A Torino Berrettini sarà il padrone di casa: "Sono consapevole di poter contare sull'appoggio del pubblico, giocare questo torneo in casa è qualcosa di fantastico", aggiunge l'unico italiano tra i primi otto al mondo.L'altro azzurro,Jannik Sinner, ha soltanto sfiorato l'impresa: "Ha cinque anni in meno di me, sono sicuro che potrà disputare le Finals molto presto", il commento di Berrettini sulla promessa più brillante del tennis in Italia.Oggi, intanto, si è allenato col migliore al mondo: al Pala Alpitour, infatti, ha provato gli scambi con Novak Djokovic . Una sessione intensa, che a molti ha ricordatola finale di Wimbledon disputata la scorsa estate e vinta dal serbo dopo una lunga battaglia, e durante la quale i due si sono complimentati a vicenda.Torino è ormai pronta per l'inizio delle Finals, in piazza San Carlo c'è stato il taglio del nastro del Nitto Atp Finals Fan Village. "Questa è l'edizione delle prime volte - dice il presidente Fit Angelo Binaghi - perché è la prima volta che le Finals si giocano in Italia, non c'è posto migliore di Torino e Piemonte in cui farle. Ma è anche la prima volta con due giocatori italiani nei primi 10 e che il villaggio di partner e sponsor è situato nel salotto buono della città, rappresenta il legame che vogliamo che le Finals abbiano sempre di più con il capoluogo piemontese"."E' l'occasione per promuovere la cultura della sport, vogliamo che diventi sempre più patrimonio identificativo della città" commenta il sindaco, Stefano Lo Russo. "Ci permetterà di promuovere la bellezza di Torino e del nostro Piemonte dandone l'immagine di una meta che merita di essere visitata", conclude il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.