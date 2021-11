Cina, Onu: "Pechino provi che l'atleta Peng Shuai sta bene"

Peng Shuai

Le Nazioni Unite hanno chiesto alla Cina prove sullo stato di salute della stella del tennis Peng Shuai, scomparsa all'inizio di novembre dopo aver accusato di violenza sessuale Zhang Gaoli, ex vice premier cinese e alto funzionario del Partito Comunista, con un post sul social Weibo.



"Sarebbe importante avere la prova che sta bene e, inoltre, vorremmo che ci fosse un'indagine trasparente sulle accuse di violenza sessuale di Peng Shuai", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra la portavoce dell'Ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Liz Throssell.



Anche la Wta, l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, ha preso posizione, minacciando di lasciare il Paese e di ritirare i dieci eventi programmati in Cina per il 2022 se non ci saranno chiarimenti sulla vicenda. La mail ricevuta dal presidente e amministratore delegato dell'associazione Steve Simon e attribuita a Peng Shuai, con cui la campionessa si scusa in prima persona e ritira le denunce nei confronti di Zgang Gaoli, non ha convinto la Wta, che la ritiene fabbricata ad arte.