Stockholm Open: Sinner fuori al secondo turno, esce dalla top 10

Sinner

Jannik Sinner esce di scena al secondo turno (ottavi) agli "Stockholm Open", torneo ATP 250, montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Kungliga Tennishallen" nella capitale della Svezia.



Il 20enne tennista altoatesino, n.10 Atp e prima testa di serie, bye al primo turno, si è arreso al suo esordio allo scozzese Andy Murray, n.143 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-7 (4), 3-6 in due ore e un quarto di partita.



La sconfitta in terra svedese è costata a Sinner la Top 10 nel ranking mondiale. All'azzurro, per restare ancora fra i primi 10tennisti del mondo, sarebbe servita una vittoria sul cemento svedese. Sinner è stato superato dal canadese Felix Auger-Aliassime.